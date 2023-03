Possibile salvataggio First Republic Bank. Wall Street gira al rialzo

First Republic Bank

(Teleborsa) - A Wall Street rimbalzano gli indici statunitensi, in una seduta in altalena e dominata dalla volatilità. A fare da assist al listino americano contribuiscono le voci di un possibile salvataggio coordinato dal governo americano di(FRB).Secondo quanto riportato dalla stampa americana, le grandi banche americane sono vicine a un accordo per un piano che prevede il deposito di 30 miliardi di dollari presso FRB, l'istituto di credito statunitense che sta scontando una forte crisi di fiducia da parte dei mercati. Tra le banche coinvolte, vi sarebberoTra gli indici statunitensi, ilmostra in aumento dell'1,08%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 3.956 punti. Ottima la prestazione del(+2,36%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+1,79%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,58%),(+2,43%) e(+2,30%).Tra i(+5,19%),(+3,83%),(+2,64%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,36%.Tentenna, che cede lo 0,89%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.(+7,14%),(+5,85%),(+5,53%) e(+5,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,79%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)13:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 212K unità)13:30: Permessi edilizi (atteso 1,34 Mln unità; preced. 1,34 Mln unità)13:30: Apertura cantieri (atteso 1,31 Mln unità; preced. 1,32 Mln unità).