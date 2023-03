Wall Street apre in calo, banche sotto pressione

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.879 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,12%); poco sotto la parità l'(-0,3%).I titoli bancari restano sotto i riflettori dopo che sule agenzia S&P e Fitch hanno declassato il suo rating a livello "spazzatura". Le banche sono in primo piano anche in Europa con il Credit Suisse che oggi viaggia in territorio positivo dopo il crollo della vigilia. L’istituto elvetico travolto dal crac di SVB ha ottenuto dalla banca centrale svizzera un prestito fino a 50 miliardi di franchi.Dal fronte macroeconomico, nel frattempo, sono arrivati segnali di un'economia solida: i sussidi alla disoccupazione , nell'ultima settimana, sono calati ben oltre le attese, mentre sono balzati i permessi per le nuove case ed i nuovi cantieri . Peggiore delle stime, invece, l'indice manifatturiero Fed Philadelphia a marzo.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,26%),(-0,56%) e(-0,43%).Al top tra i(+1,87%),(+1,78%),(+1,43%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,72%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -4,38%.Resta vicino alla parità(-4,33%).Piatta, che tiene la parità.Al top tra i, si posizionano(+3,70%),(+3,00%),(+2,96%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,46%.Seduta negativa per, che scende del 5,32%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,42%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,40%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)13:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 212K unità)13:30: Permessi edilizi (atteso 1,34 Mln unità; preced. 1,34 Mln unità)13:30: Apertura cantieri (atteso 1,31 Mln unità; preced. 1,32 Mln unità).