Wall Street contiene le perdite su rassicurazioni autorità svizzere

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Credit Suisse

telecomunicazioni

utilities

beni di consumo per l'ufficio

energia

materiali

finanziario

Amgen

Microsoft

Intel

Procter & Gamble

JP Morgan

Boeing

Chevron

Caterpillar

Sirius XM Radio

Netflix

Zoom Video Communications,

Xcel Energy

Diamondback Energy

Baker Hughes

Warner Bros. Discovery,

Enphase Energy

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul parterre lo 0,87%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.892 punti. Leggermente positivo il(+0,42%); senza direzione l'(-0,18%). I principali indici hanno comunquedi seduta dopo che la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si sono espresse sul caso, il cui crollo in Borsa stava trascinando al ribasso i mercati globali.La FINMA ha confermato che Credit Suisse "adempie le esigenze particolari in materia di capitale e liquidità per le banche di rilevanza sistemica" ed è stata comunicato che "in caso di emergenza ladella banca attiva a livello globale".Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,50%),(+1,34%) e(+0,68%). Nel listino, i settori(-5,42%),(-3,28%) e(-2,84%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,90%),(+1,79%),(+1,43%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,33%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,73%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,70%),(+3,00%),(+2,99%) e(+2,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,46%.Scende, con un ribasso del 5,32%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,40%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,2%)13:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,8%)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 205K unità; preced. 211K unità)13:30: Permessi edilizi (atteso 1,34 Mln unità; preced. 1,34 Mln unità)13:30: Apertura cantieri (atteso 1,31 Mln unità; preced. 1,31 Mln unità)13:30: PhillyFed (atteso -15,6 punti; preced. -24,3 punti)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,8%).