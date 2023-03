Centrale del Latte d'Italia: nel 2022 ricavi +9%, utile netto a 154 mila euro

Centrale del Latte d’Italia

(Teleborsa) -(CLI) chiude l’esercizio 2022 conpari a 309 milioni, in crescita del 9% rispetto ai 283,4 milioni del 2021.L’ EBITDA si attesta a 19,7 milioni in lieve peggioramento rispetto ai 22,1 milioni dell'anno precedente mentre l’risulta positivo per 2,7 milioni.La società chiude con unpari a Euro 154 migliaia, rispetto all'utile netto registrato nell'esercizio prevedente, pari a Euro 2,3 milioni.Laè in lieve peggioramento Euro 5,9 milioni: passa da -52,7 milioni a -58,7 milioni di fine esercizio 2022 per effetto principale dell’estensione di alcuni contratti di leasing in scadenza a metà 2023 per ulteriori 6 anni.