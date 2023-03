In rosso la Borsa americana con timori per settore bancario

First Republic Bank

(Teleborsa) -, con ilè ancora sotto pressione, nonostante l'annuncio che un certo numero di grandi banche statunitensi, guidate da, hannodi fondi non assicurati.ha invece dichiarato di aver presentatosotto la supervisione del tribunale ai sensi delper cercare acquirenti per i suoi asset, alcuni giorni dopo che la sua unità Silicon Valley Bank è stata rilevata dalle autorità di regolamentazione statunitensi.Sul fronte macroeconomico, è risultata peggiore delle attese lanegli Stati Uniti nel mese di febbraio, con la produzione manifatturiera che è salita marginalmente. Inoltre, sono peggiorate la fiducia dei consumatori americani a marzo e il leading indicator di febbraio.Secondo, il focus è però sui dati che possono dare informazioni sui rischi di una crisi bancaria più che su quelli macroeconomici. In questo senso, la pubblicazione settimanale dei, ieri, ha dato un quadro didelle banche. L'attivo del bilancio è aumentato di circa 300 mld su base settimanale, in seguito al rialzo dell'utilizzo delle facility di prestito alle banche. I prestiti sono saliti a 318 mld, da 15 mld della settimana precedente.Dopo l'aumento dei tassi di 50 punti base da parte della Banca centrale europea (BCE), che rimane concentrata sul controllo dell'inflazione nonostante le preoccupazioni sorte dopo il caso, gli investitori ora guardano alla, prevista per la prossima settimana., con ilche sta lasciando sul parterre l'1,01%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.925 punti. Poco sotto la parità il(-0,33%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,64%.Nell'S&P 500,. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,97%),(-1,60%) e(-1,37%).Tra i(+1,40%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,86%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,27%.scende del 2,61%. Calo deciso per, che segna un -2,41%.Al top tra i, si posizionano(+2,03%),(+1,71%),(+1,40%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,85%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,72%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,44%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,15%.