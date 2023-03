Mercati europei chiudono settimana in calo, pesano ancora le banche

Credit Suisse

UBS

SVB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Iveco

Telecom Italia

Fineco

Unicredit

Webuild

Saras

Salcef Group

Ariston Holding

El.En

GVS

MARR

CIR

(Teleborsa) -. Gli interventi delle autorità statunitensi e svizzere non hanno infatti riportato la calma sui mercati, che si mostrano volatili e pronti a reagire a qualsiasi notizia negativa. Nel Vecchio Continente, il focus rimane sulle difficoltà di, con la banca in crisi e la concorrenteche appaiono contrarie a una fusione forzata, anche se le autorità svizzere continuano a lavorare per trovare una soluzione in questo senso.Le crisi bancarie die Credit Suisse hannoanche se lo scenario attuale è totalmente diverso e il settore bancario è molto più forte. "Il rialzo dei tassi di interesse ha fatto sì che il contesto operativo per le banche sia favorevole come non lo era stato per molti anni - fa notare Mark Dowding, CIO di BlueBay - Inoltre, il rischio di controparte è stato mitigato dalla compensazione centralizzata dei derivati e quindi la debolezza di un istituto non dovrebbe minacciare un altro. Tuttavia,. Se la fiducia è compromessa, è difficile ripristinarla".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,067. Forte rialzo per l', che segna un guadagno del 2,14%. Giornata da dimenticare per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 66,61 dollari per barile, con un ribasso del 2,54%.Lieve peggioramento dello, che sale a +185 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,93%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,43%.Pioggia di vendite sul, che termina con una pesante flessione dell'1,64%, mentre, al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 28.066 punti. In forte calo il(-1,86%); con analoga direzione, negativo il(-1,36%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,33 miliardi di euro, in calo del 21,86%, rispetto ai 4,26 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,01 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,82 miliardi.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,69%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,33%.Sensibili perdite per, in calo del 4,07%.In apnea, che arretra del 4,06%.scende del 3,59%.di Milano,(+7,40%),(+3,67%),(+1,91%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,76%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,22%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,72%.Scende, con un ribasso del 4,57%.