Priolo, Pichetto: con decreto massima attenzione a nodi ambientali

(Teleborsa) - "Con il Decreto firmato assieme al Ministro Urso, facciamo un ulteriore passo in avanti per garantire la continuità degli stabilimenti ISAB di Priolo, strategico per la nostra sicurezza energetica, ponendo massima attenzione ai nodi ambientali del territorio”. Lo afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,“Il– aggiunge Pichetto – interviene infatti puntualmente sul tema della, decisivo per l’area industriale e i comuni limitrofi, imponendo limiti agli scarichi, monitoraggi e termini rigidi per l’eventuale messa a norma degli impianti. Prospettive occupazionali, produttive e tutela ambientale – conclude il Ministro - devono camminare sempre di pari passo”.