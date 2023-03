Salvataggio da 30 miliardi per First Republic. Wall Street festeggia

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,17%, a 32.247 punti; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 3.960 punti. In netto miglioramento il(+2,69%); con analoga direzione, balza in alto l'(+1,91%).A fare da assist al listino americano è stata la notizia, anticipata dalla stampa americana e poi confermata con una nota da First Republic Bank, del salvataggio deciso da un pool di banche americane a favore dell’istituto di credito regionale. Un piano da 30 miliardi di dollari. Le banche che immetteranno le risorse sono Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist e U.S. Bank.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,82%),(+2,77%) e(+1,94%).Tra i(+6,23%),(+4,05%),(+3,44%) e(+2,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,30%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,72%),(+7,28%),(+6,23%) e(+5,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,30%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,40%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,39%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,8%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67 punti; preced. 67 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,3%)15:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%)15:00: Vendita case esistenti (atteso 417 Mln unità; preced. 4 Mln unità)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,55 Mln barili).