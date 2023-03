Svas Biosana acquista azioni proprie

Svas Biosana

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 19 novembre 2021, dal 13 al 17 marzo 2023,ad un prezzo lordo medio di circa 9,0125 euro per azione, per uncomplessivo diAl 17 marzo, l'operatore del settore sanitario attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, detiene direttamente 191.091 azioni proprie, pari al 3,4123% del capitale sociale.In Borsa, oggi, composto ribasso per, in flessione del 2,22% sui valori precedenti.