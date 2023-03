Brillante il listino americano. Occhi sulla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,99%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,71%. Sui livelli della vigilia il(+0,06%); leggermente positivo l'(+0,46%).Gli occhi degli investitori restano puntati sulla decisione della Federal Reserve sui tassi d'interesse, in uno scenario mutato dalle crisi bancarie. Le aspettative sono di un rialzo di 25 punti base che deciderà il Federal Open Market Committee (Fomc) nel meeting del 21 e 22 marzo.(+2,30%),(+1,84%) e(+1,22%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+2,72%),(+2,71%),(+2,53%) e(+2,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,91%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,57%.Al top tra i, si posizionano(+5,23%),(+2,72%),(+2,68%) e(+2,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,19%.In perdita, che scende del 4,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,91%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 2%; preced. -0,7%)15:00: Vendita case esistenti (atteso 417 Mln unità; preced. 4 Mln unità)15:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 811K barili; preced. 1,55 Mln barili)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -214 Mld $; preced. -217,1 Mld $)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 192K unità).