Foot Locker sotto pressione nonostante la trimestrale

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titoloche passa di mano in perdita del 4,06%.Il rivenditore di abbigliamento sportivo ha annunciato risultati trimestrali superiori alle attese. Nel quarto trimestre l'utile per azione si è attestato a 0,97 dollari mentre gli analisti avevano previsto un EPS di 0,51 dollari. I ricavi si sono attestati a 2,34 miliardi contro i 2,15 indicati dal consensus.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 38,24 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 44,92. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 51,6.