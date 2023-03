Milano marcia in positivo con le borse europee. Scemano le vendite sui bancari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, grazie all'ottima performance di energia ed utilites e alla minore pressione delle vendite sui bancari.La bis svizzeraha annunciato che, ma ad un prezzo nettamente al di sotto dei valori correnti, cosa che non ha molto rassicurato il mercato. Non è piaciuto al mercato l'annuncio dell'che erano stati emessi per un valore di 17 miliardi efra azioni e bond annunciato dalle autorità europee, che hanno fatto poi marcia indietro.L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,071. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,88%.Sale lo, attestandosi a +189 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,91%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,40%, più tonica, che segna un forte rialzo dello 0,83%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,66%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,67%, portandosi a 27.791 punti.Positivo il(+0,86%); senza direzione il(+0,12%).di Piazza Affari,avanza del 2,80%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,21%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,19%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,10%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,60%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,07%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.di Milano,(+6,11%),(+5,26%),(+4,22%) e(+3,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,04%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,24%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,23%.