Perrazzelli (Bankitalia): interventi per favorire private capital siano bilanciati e attenti a rischi

(Teleborsa) - "Stacome supporto al cambiamento e allo sviluppo dell'economia reale italiana: tra i canali di finanziamento complementari rispetto al credito bancario, irappresentano un importante strumento per favorire l'afflusso di risorse al tessuto produttivo, fungendo da partner per aziende e famiglie imprenditoriali per la crescita delle loro società". Lo ha affermato, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, durante il convegno annuale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) in corso a Milano.Secondo Perrazzelli, c'è "attraverso iniziative sia a livello nazionale sia europeo: occorre aumentare l'appeal e la capacità di questi fondi di catalizzare gli investimenti dei soggetti istituzionali e anche delle famiglie; rafforzarne l'operatività all'estero, per raccogliere risorse da indirizzare alle imprese, anche nazionali"."È una sfida importante, cruciale per la crescita del nostro paese, e che riguarda innanzitutto gli operatori, ma che coinvolge anche le istituzioni e le autorità - ha aggiunto - Una sfida che richiede la conoscenza approfondita delle potenzialità e delle carenze strutturali del settore, che deve far leva sul dialogo tra autorità e mercato per trovare il".Gli interventi legislativi per semplificare e migliorare il settore devono operare "un bilanciamento tra gli obiettivi di politica economica che si intende perseguire la sana e prudente gestione, lae degli investitori - soprattutto se retail".Inoltre, "i benefici attesi in termini di ampliamento delle fonti di finanziamento a disposizione delle imprese dovrebbero pertanto essere costantemente valutati alla luce deia seguito di investimenti a medio e lungo termine in strumenti relativamente rischiosi o illiquidi".