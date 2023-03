Wall Street cauta dopo salvataggi bancari e in attesa della FED

UBS

Credit Suisse

(Teleborsa) -, dopo cheha accettato di acquisireper 3 miliardi di franchi svizzeri (ricevendo fino a 100 miliardi di liquidità dalla Banca Nazionale Svizzera per far fronte alle perdite) e che le principali banche centrali mondiali hanno annunciato un'azione coordinata per sostenere la liquidità del sistema finanziario globale (potenziando le linee di swap in dollari da oggi sino almeno alla fine di aprile).Ogginegli Stati Uniti. Venerdì, la produzione industriale di febbraio ha mostrato una variazione mensile nulla, mentre la fiducia dei consumatori rilevata dall'University of Michigan a marzo è calata sulla scia di contrazioni sia dell’indice corrente sia delle aspettative.Questa settimana, ilche terminerà mercoledì, particolarmente rilevante in una fase di contrasto fra i rischi di inflazione persistente e quelli di instabilità finanziaria.

"La sensazione è che lo scenario di base della Fed sia quello di continuare ad alzare i tassi, soprattutto alla luce dell'aumento di 50 punti base dei tassi della BCE di giovedì scorso - ha commentato Erik Weisman, Chief Economist and Portfolio Manager di MFS Investment Management - Le azioni intraprese dalla Federal Reserve e dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti nel fine settimana per garantire i depositi delle banche regionali in difficoltà, dovrebbero consentire loro di utilizzare il meccanismo di regolamentazione per salvaguardare il sistema bancario e, allo stesso tempo, di continuare ad aumentare la parte anteriore della curva per ridurre l'inflazione e rallentare l'economia in generale".



Tra gli istituti sotto osservazione, la banca regionale First Republic Bank è ancora sotto pressione, a seguito del secondo declassamento in pochi giorni da parte di S&P Global. Bene invece PacWest Bancorp, dopo che la banca ha affermato che i deflussi di depositi si sono stabilizzati e la sua liquidità disponibile ha superato il totale dei depositi uninsured.



Il greggio continua a essere oggetto di vendite. "I prezzi del petrolio sono crollati nonostante il boom della domanda cinese a causa dello stress bancario, dei timori di recessione e dell'esodo dei flussi di investitori - hanno scritto gli analisti di Goldman Sachs - Storicamente, dopo tali eventi cicatrizzanti, il posizionamento e i prezzi si riprendono solo gradualmente, soprattutto i prezzi a lunga scadenza".



Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,65% a 32.068 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 3.924 punti. Negativo il Nasdaq 100 (-0,81%); pressoché invariato l'S&P 100 (-0,19%).



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 2%; preced. -0,7%)15:00: Vendita case esistenti (atteso 417 Mln unità; preced. 4 Mln unità)15:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 811K barili; preced. 1,55 Mln barili)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -214 Mld $; preced. -217,1 Mld $)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 192K unità).