Pioggia di acquisti a Wall Street. Attesa Fed più colomba

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

finanziario

materiali

Honeywell International

Dow,

Caterpillar

Travelers Company

Microsoft

Intel

Enphase Energy

Verisk Analytics

Moderna

DexCom

Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr

Atlassian

Datadog

Microsoft

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 32.536 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,00%. Positivo il(+0,75%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,87%).Mentre si allentano le tensioni sul sistema finanziario, l'attenzione degli investitori si sposta sulla riunione chiave della banca centrale americana. Domani, mercoledì 22 marzo la Fed annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse. Le attese sono per un rialzo di 25 punti base, piuttosto che il mantenimento dello status quo.(+2,74%),(+2,23%) e(+1,50%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,84%),(+2,48%),(+2,47%) e(+2,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.Al top tra i, si posizionano(+4,83%),(+3,02%),(+3,00%) e(+2,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,17%.Scende, con un ribasso del 5,91%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,51%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,58%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 5%; preced. -0,7%)15:00: Vendita case esistenti (atteso 417 Mln unità; preced. 4 Mln unità)15:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 811K barili; preced. 1,55 Mln barili)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -214 Mld $; preced. -217,1 Mld $)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 192K unità).