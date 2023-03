Positiva la giornata per Milano e le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Unicredit

Fineco

BPER

Campari

Saras

Tamburi

Banca Popolare di Sondrio

Credem

SOL

Rai Way

Salcef Group

(Teleborsa) -e, inclusa, che si muove al rialzo grazie alla. Il settore del credito si risolleva dopo il tracollo die giorni scorsi, in seguito alle rassicurazioni arrivate dalla BCE. Nel frattempo, si attendono leL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,57%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.963,4 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,86%.Lieve calo dello, che scende a +178 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,00%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,77%, decolla, con un importante progresso dell'1,74%, e in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,73%.A Milano, scambia in deciso rialzo il(+2,58%), che raggiunge i 26.568 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,52% avanza a quota 28.762 punti.Ottima la prestazione del(+2,11%); con analoga direzione, in denaro il(+1,42%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 7,29%.Vola, con una marcata risalita del 6,19%.Brilla, con un forte incremento (+4,91%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,72%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.Tra i(+7,56%),(+5,19%),(+4,95%) e(+4,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,08%.Tentenna, che cede lo 0,70%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.