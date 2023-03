Tonica Wall Street su rassicurazioni Yellen. Attesa per Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,33%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.979 punti. Positivo il(+0,8%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,76%).Bene i titoli bancari con le azioni della First Republic Bank che rimbalzano grazie alle parole del, che ha segnalato che, in caso di necessità, è pronta una protezione governativa per le banche più piccole. Mentre si allentano le tensioni sul sistema finanziario, l'attenzione degli investitori si sposta sulla, mercoledì 22 marzo la Fed annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse. Le attese sono per un rialzo di 25 punti base, piuttosto che il mantenimento dello status quo.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,04%),(+2,14%) e(+2,10%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,44%) e(-0,77%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,93%),(+2,63%),(+2,54%) e(+2,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,38%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,49%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,44%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+7,24%),(+6,79%),(+6,63%) e(+6,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,01%.In perdita, che scende del 3,94%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,32%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso 5%; preced. -0,7%)15:00: Vendita case esistenti (atteso 4,19 Mln unità; preced. 4 Mln unità)15:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 811K barili; preced. 1,55 Mln barili)13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -214 Mld $; preced. -217,1 Mld $)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 192K unità).