Borse europee poco mosse con focus sulle banche centrali

(Teleborsa) -, mentre i listini europei sono debolmente positivi, con gli investitori che attendono lae, soprattutto, le parole del presidente Jerome Powell.Sul fronte europeo, la presidente della BCE ha affermato che "a priori, non ci impegniamo a innalzare ulteriormente i tassi né che abbiamo finito di aumentarli" e che "se lo scenario di base delle nostre proiezioni più recenti sarà confermato, avremoper assicurare che le pressioni inflazionistiche siano disinnescate"., membro dell'Executive Board della BCE, ha detto che "l'inasprimento globale potrebbe anche essere amplificato dalle recenti tensioni finanziarie nei mercati bancari globali", mentre il governatore della Banca d'Italia, ha evidenziato che "alla sequenza e la dimensione degli aumenti dei tassi" sono "da mantenere".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,08. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,22%.Avanza di poco lo, che si porta a +177 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 4,07%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,41%, e composta, che cresce di un modesto +0,26%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 28.686 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In ribasso il(-1%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,30%.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,55 miliardi di euro, in calo di 1.296,7 milioni di euro, rispetto ai 2,85 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,42 miliardi di azioni, rispetto ai 0,69 miliardi precedenti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,98%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,71%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,45%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,36%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,66%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,59%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.scende dell'1,87%.del FTSE MidCap,(+13,66%),(+4,85%),(+4,32%) e(+3,88%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,99%. Calo deciso per, che segna un -2,96%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,79%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,75%.