EdiliziAcrobatica, ok soci a dividendo 0,8 euro per azione

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti di, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, in sede ordinaria, ha deliberato un’ulteriore distribuzione a favore dei propri azionisti di un dividendo straordinario in contanti, di massimali Euro 6.588.548, pari a Euro 0,8 per ciascuna azione ordinaria rappresentativa del capitale sociale, al lordo delle ritenute di legge e a valere sulla riserva di utili portati a nuovo “2021”.L’ammontare complessivo del dividendo è da intendersi di natura ordinaria dal punto di vista borsistico, in quanto a valere sul risultato di bilancio al 31 dicembre 2021.La data di stacco del dividendo (c.d. ex-date) sarà il 3 aprile 2023, la data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date), il 4 aprile 2023, mentre la data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) è prevista per il 5 aprile 2023.