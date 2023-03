FILA, utile 2022 in calo. Dividendo di 0,12 euro

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, la creatività e il disegno, hail 2022 conpari a 764,6 milioni di euro (+17% rispetto all'anno precedente, +10,1% a cambi costanti). In significativa crescita l'Asia +70,2% e il Centro e Sud America +59,6%, grazie al forte progresso, in particolare del segmento School & Office, in India e Messico, Europa sostanzialmente flat sul 2021 e Nord America in riduzione del 2,9%.L'normalizzato è pari a 110,3 milioni di euro (+1,1%, -2,3% a cambi costanti), marginalità nel 2022 al 14,4% (16,7% nel 2021). L'normalizzato è pari a 42,8 milioni di euro (-3%), mentre l'normalizzato è pari a 37,7 milioni di euro (-11,4%).al 31 dicembre 2022 è pari a 349,8 milioni di euro, rispetto ai 340,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021."Chiudiamo un, tenuto conto dellemacroeconomiche e dell'effetto dell'inflazione sul margine operativo. Il business della Scuola, ha guidato lo sviluppo in mercati come India e Messico e dal 2023, esaurito il fenomeno di destoccaggio dovuto alla bolla del periodo COVID, vedremo un ritorno alla crescita del Business del Fine Art", dichiara il"Ilperché, nonostante l'effetto positivo dell'aumento dei prezzi nei primi mesi dell'anno il margine sarà ancora impattato dalle code dell’inflazione sui costi del 2022 - ha aggiunto - Confermiamo il nostrosull'anno 2023 con una crescita organica del fatturato mid single digit, guidata da India e Messico e da una ripresa di tutti gli altri mercati di riferimento, un progresso più che proporzionale dell’EBITDA e un miglioramento del margine".Il CdA ha proposto la distribuzione di unpari a 0,12 euro per ciascuna azione, per un importo complessivo massimo pari a 6.126.995,64 euro.