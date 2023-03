Borse europee deboli. Attesa per Bank of England

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, all'indomani della decisione della Fed e, nel giorno in cui la Banca centrale svizzera ha alzato i tassi dello 0,5%. Gli investitori attendono più tardi anche laalle prese con un'inflazione elevata.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,00%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,00%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 70,28 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,01%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,42%,scende dello 0,80%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,26%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,46%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 28.565 punti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,15%, spinta da rumors che la società sia nel mirino di qualche fondo a partire da Ardian.avanza dell'1,59%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,84%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,83%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,15%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,45%.Tentenna, che cede l'1,30%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,03%),(+1,81%),(+1,50%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,82%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,60%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,11%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,89%.Tra i dati13:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -213,2 Mld $; preced. -217,1 Mld $)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 192K unità)15:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,2%)15:00: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 670K unità)16:00: Fiducia consumatori (atteso -18,3 punti; preced. -19 punti).