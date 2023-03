Brasile, banca centrale lascia tassi al 13,75%

(Teleborsa) - Tassi di interesse fermi in Brasile al 13,75%. Lo ha deciso la banca centrale del Paese, centrando le aspettative del mercato. Si tratta della quinta decisione consecutiva di mantenimento delLa, che hanno ignorato le pressioni esercitate nelle ultime settimane dalaffinché i tassi venissero ridotti.Nel comunicato che accompagna la decisione del Monetary Policy Committee, Copom, viene citata la crisi delle banche all'estero, il peggioramento dello scenario esterno ed interno e la persistente pressione inflazionistica. Il board ha avvisato che continuerà a monitorare lo scenario inflazionistico globale e che "non esiterà" a riprendere il ciclo di rialzi qualora il mantenimento del tasso non fosse in grado di controllare l'inflazione.