De Nora, risultati record nell'anno della quotazione. Punta a 1,5 miliardi di ricavi al 2025

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, multinazionale italiana specializzata in elettrochimica e nella nascente industria dell'idrogeno verde, ha chiuso il 2022 conin crescita del 38,5% a 852,8 milioni di euro, un Ebitda adjusted in aumento del 50,6% a 126,7 milioni ed unin progresso del 34,9% a 89,7 milioni.Il CdA approvando i risultati del 2022 ha deliberato la distribuzione di unpari a 24,2 milioni di euro, corrispondente a una cedola di 0,12 euro per azione."Dal primo bilancio annuale chiuso dopo la quotazione su Euronext Milan emergonoin linea con le guidance annunciate - ha dichiarato-. Il 2022 ha segnato un deciso ramp-up del segmento energy transition che ad oggi rappresenta un esempio di “best in class” per capacità produttiva di tecnologie dedicate alla generazione dell’idrogeno verde portando De Nora a rivestire il ruolo di leader in termini di market share dei progetti attivi oin costruzione ad oggi sul mercato. Grazie agli ordini raccolti, tra l’altro, l’attuale backlog permette di avere una perfetta visibilità sulla attività produttiva della divisione Energy Transition nell’anno in corso".Il CdA ha aggiornato ilche ora punta al 2025 atra i 1.350 e i 1.500 milioni (in precedenza attesi a 1.500-1.700 milioni di Euro) ed a undi 250-280 milioni (Euro 230-270 milioni secondo la precedente stima), con una incidenza sui ricavi compresa fra il 18% e il 20% (precedente previsione 15%-16%).