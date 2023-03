Friulchem, ricavi 2022 salgono a 34,3 milioni. Esercizio chiuso in pareggio

Friulchem

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici e integratori alimentari, ha chiuso ilconpari a 34,3 milioni di euro, in aumento del 50% rispetto al 31 dicembre 2021. L'si attesta a 1,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il medesimo periodo dello scorso anno e con undel 4,5% (vs. 6,4% del 2021). Ilè pari a 0,03 milioni di euro, rispetto ai 0,08 milioni di euro del 31 dicembre 2021."Il 2022 è stato un anno soddisfacente per Friulchem e i risultati raggiunti sono una conferma della validità e della solidità del modello di business della società - ha commentato l'- Abbiamo dimostrato di saper cogliere le opportunità presenti sul mercato, e l'andamento positivo ci permette di essere. Continueremo ad investire in R&D, sull'unicità delle nostre soluzioni e dei nostri prodotti a brand Friulchem, sul consolidamento dell'attività B2C, per confermare il nostro ruolo a livello nazionale e internazionale, garantendo elevati standard qualitativi, produttivi e ambientali"."L'integrazione con FC France sta procedendo con grande soddisfazione e contiamo di ottenere ulteriori importanti vantaggi competitivi, e di aumentare le lavorazioni e i clienti - ha aggiunto - Friulchem può contare su un, ed è pronta a proseguire nella sua strategia di sviluppo".Laal 31 dicembre 2022 ammonta a 5,4 milioni di euro, in peggioramento rispetto allo scorso anno 3,1 milioni. L'incremento delle PFN è dovuto: all'uscita di cassa per l'aumento del capitale sociale della società controllata francese FC France SAS; ai costi di R&D e certificazione del nuovo ERP sostenuti nell'anno; i costi sostenuti da FC France SAS per certificazione del nuovo ERP; il miglioramento del CCN.