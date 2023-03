ILBE, ricavi 2022 salgono a 161 milioni. Margini in calo

ILBE

(Teleborsa) -(Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha chiuso 2022 conpari a 161 milioni di euro, in crescita del 5,7% rispetto al 2021. L'è stato pari a 20,8 milioni di euro (24,4 milioni lo scorso esercizio), prima di oneri non ricorrenti per 11 milioni, con unpari al 12,9% (16,0% lo scorso esercizio). L'utile netto senza oneri non ricorrenti sarebbe stato pari a 14,6 milioni di euro, rispetto a 19,4 milioni nell’esercizio 2021, mentre l'è stato pari a 3,5 milioni di euro (18,4 milioni nel 2021).Laa debito "PFN adjusted" risulta in miglioramento a 23,1 milioni di euro, rispetto a 29,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021 (al netto dell'effetto netto di 2,7 milioni per l'applicazione dell'IFRS 16 relativo ai nuovi contratti di locazione) per l'effetto, essenzialmente, di impieghi di risorse in finanziamento di attività produttive di terzi con marginalità rilevanti."Il consolidamento registrato dall'attività nel 2022 rappresenta, fortemente condizionato positivamente anche dai più recenti progetti iniziati da ILBE, sia pure in un contesto di mercato che si è rivelato di volta in volta complesso e incerto, anche per gli effetti dell’invasione dell'Ucraina da parte della Russia e della crisi energetica", ha commentato il"Sono soddisfatto nell'affermare che risultati, anche per i risparmi ed alcune ottimizzazioni gestionali e finanziarie conseguite, sono stati sostanzialmente in linea e consistenti con il backlog ed i progetti in sviluppo, nonché con le guidance forniti nel precedente esercizio - ha aggiunto - Tutto ciò ci ha consentito die consolidare ulteriormente la nostra solida struttura patrimoniale, nonché di renderci sereni per le sfide future".PerILBE afferma che è confermata una previsione di una crescita dei ricavi e delle opere capitalizzate, mentre prevede una dinamica della marginalità leggermente più contenuta rispetto all'esercizio corrente.