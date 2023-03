Mare fuori a Roma Termini: il cast incontra i suoi fan e saluta la terza stagione

(Teleborsa) -, presso il binario 22, su unocon livrea dedicata alla nota serie TV, che per un mese ha percorso e principali direttrici delì'Alta Velocità da Nord a Sud Italia.Ad attendere a Roma i protagonisti della serie - si legge su FS News, il portale informativo del Gruppo FS Italiane - un, che ha accolto il gruppo di attori principali della fiction amatissima da giovani e giovanissimi (e non solo)., la società del Polo Passeggeri del, gliFrancesco Panarella (Cucciolo), Giovanna Sannino (Carmela), Serena Codato (Gemma), Salahudin Tijani Irana (Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Nicolò Galasso (Gaetano detto O Pirucchio), Agostino Chiummariello (Gennaro la guardia), Alessandro Orrei (Mimmo), Clotilde Esposito (Silvia), Antonio D'Aquino (Milos) e Vincenzo Ferrera (Beppe) si sono messi in posa pere per lanciareai meno fortunati che non hanno potuto prendere parte all’iniziativa.Ilnarra le alterne vicende, spesso avventurose e tragiche, ma anche romantiche e amicali, di un gruppo di giovani rinchiusi nell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, a Napoli.: gli attori hanno confermato quanto anticipato da produttori, sceneggiatori e regista in occasione della conferenza stampa tenutasi nella sede della Rai lo scorso 23 gennaio, ma massimo riserbo sui programmi futuri degli attori protagonisti, che non si sono sbottonati.