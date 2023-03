Mercati europei cauti con focus sulle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che termina vicino ai valori della vigilia. A dominare le discussioni degli operatori sono ancora le banche centrali, dopo che ieri sera la ha alzato i tassi di 25 punti base e ha segnalato che potrebbe vicina alla fine della stretta monetaria a seguito delle recenti turbolenze del comparto bancario.Oggi la ha aumentato il costo del denaro di 25 punti base, la di 50 punti base e ladi 25 punti base.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,09. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,00%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,08%, a 70,84 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +180 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 3,95%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,89%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.482 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 28.686 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,32%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+0,75%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,9 miliardi di euro, in deciso ribasso (-33,18%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,85 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,48 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 5,21% (su indiscrezioni che il fondo francese Ardian sarebbe in una fase iniziale per la valutazione di un'offerta).avanza del 2,71% (con risultati e guidande sopra le attese del mercato).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,76%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,72%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,43%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,01%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,25%.del FTSE MidCap,(+5,56%),(+3,68%),(+3,36%) e(+3,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,82% (con conti e outlook che hanno deluso le aspettative).Sensibili perdite per, in calo del 4,01%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,33%.