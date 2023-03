Norvegia, banca centrale alza i tassi. Nuovo ritocco a maggio

(Teleborsa) - Nuovo rialzo dei tassi di interesse in Norvegia. Lo ha deciso la banca centrale che ha ritoccato all'insù il costo del denaro di 25 punti base portandolo al 3%.Nel comunicato in cui annuncia la decisione, l'istituzione monetaria rileva che l'inflazione resta "nettamente al di sopra dell'obiettivo" mentre il mercato del lavoro è tirato e la crescita salariale in accelerazione. "Vi sono considerevoli incertezze sui futuri sviluppi economici ma se dovessero evolversi come prevediamo, a maggio alzeremo ulteriormente i tassi", ha affermato la governatrice Ida Woden Bache.