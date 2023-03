Yolo, ricavi 2022 salgono a 4,6 milioni di euro. In perdita come da piano

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 4,6 milioni di euro, in netta crescita (+92%) rispetto ai 2,4 milioni di euro registrati nel 2021 a parità di perimetro. L'è negativo per 0,77 milioni di euro, sostanzialmente in linea in termini assoluti rispetto al 2021 e in miglioramento per quanto riguarda l'incidenza percentuale sul totale dei ricavi (-17% nel 2022 vs. -32% nel 2021).Ilè negativo per 1,6 milioni di euro, rispetto a una perdita di 1,2 milioni di euro dell'esercizio precedente. Pur peggiorando in valore assoluto rispetto al 2021, la società sottolinea che il dato èe la sua incidenza percentuale sul totale ricavi è in miglioramento (-35% nel 2022 vs. -52% nel 2021).Ladel 2022 registra una disponibilità di cassa netta di 6,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 2,2 milioni di euro del 2021, principalmente a seguito dell'aumento di capitale realizzato con l'IPO."Il 2022 è stato- ha dichiarato il- La quotazione sull'EGM ha dato nuovo impulso alla crescita di YOLO consentendo di rispettare le linee-guida previste dal Piano Industriale. Nuove partnership distributive e l'integrazione di due player assicurativi nel perimetro del gruppo hanno rafforzato la nostra competitività in un mercato, quello dell'insurtech, fortemente dinamico che vede interessi crescenti da parte non solo degli attori tradizionali ma anche di nuovi player".