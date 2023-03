Borse europee in forte calo su incertezze settore bancario

Deutsche Bank

(Teleborsa) -. A pesare sono ancora le, tra cui spicca il crollo didopo un forte aumento dei credit default swap, nonostante l'aumento dei tassi d'interesse abbia portato a un miglioramento dei margini d'interesse netti in tutto il settore e le svalutazioni dei crediti rimangano relativamente basse.Sempre sulle difficoltà delle banche, ieri sera il segretario al Tesoro statunitense, ha detto al Congresso che le autorità di regolamentazione bancaria e il Tesoro sono p, come hanno fatto con le fallite Silicon Valley Bank e Signature Bank.Sul fronte macroeconomico, gli indici PMI di S&P Global hanno mostrato cheinaspettata a marzo mese grazie alla performance positiva dei servizi, mentre persiste l'indebolimento della manifattura.L'è in calo (-0,77%) e si attesta su 1,075. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-3,34%), che ha toccato 67,62 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +186 punti base, con un incremento di 6 punti base, con ilpari al 3,87%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,96%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,42%, e in perdita, che scende dell'1,92%.Sessione da dimenticare per la, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,09%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 28.066 punti, in netto calo del 2,06%. Pesante il(-1,51%); sulla stessa tendenza, depresso il(-1,59%).di Milano, troviamo(+3,10%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,09 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,82%.Sensibili perdite per, in calo del 4,62%.Tra i(+2,31%),(+1,83%),(+1,62%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,75%.In apnea, che arretra del 4,44%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,40%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,27%.