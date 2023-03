Cy4gate, ricavi 2022 balzano a 56,6 milioni grazie a M&A e crescita organica

Cy4Gate

, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha chiuso il 2022 con(valore della produzione) pari a 56,6 milioni di euro, con un incremento del 216% rispetto al 31 dicembre 2021. Tale incremento è dovuto sia alper 9 mesi del Gruppo RCS, acquisito a fine marzo 2022, sia allaa double digit pari al 22% grazie ai contratti firmati con un considerevole picco nell'ultimo trimestre dell'anno, sia con clienti corporate che con clienti governativi.L'è pari a 16,7 milioni (8,2 milioni nel 2021) ed evidenzia un EBITDA Margin pari al 30% (in riduzione rispetto al 46% del 2021 per l'effetto mix tra Cy4gate e RCS). L'è pari a 0,1 milioni (4,6 milioni nel 2021), influenzato sia dalla PPA per 3,1 milioni sia dai costi straordinari sostenuti nel corso del 2022 per la conclusione dell'operazione RCS e per l'AUCAP pari a circa 3,6 milioni. L'è pari a 2,4 milioni, rispetto a 5,2 milioni per l'esercizio 2021."Il 2022 è stato per tutti un anno caratterizzato da numerose sfide e difficoltà ma ciò nonostante abbiamo conseguito- ha commentato il- Abbiamo confermato e consolidato la strategia di crescita, che basa le proprie fondamenta sulla capacità di sviluppare, mantenere e incrementare competenze distintive e di eccellenza tecnologica. Abbiamo dato seguito al percorso di creazione di un polo di competenza tecnologica italiano ed europeo che oggi vanta un portfolio di oltre 10 prodotti proprietari equamente suddivisi tra la cyber intelligence e la cyber security, anche grazie alle iniziative di M&A"."Chiudiamo l'esercizio 2022 con undi ricavi realizzato grazie alla vendita di tecnologie e soluzioni proprietarie d'avanguardia che costituiscono un importante gap filler rispetto ai requisiti operativi espressi dai clienti nazionali ed esteri - ha aggiunto - Prioritario fattore di successo è stato e continua ad essere l'investimento in R&D che ci permettere di mantenere la leadership di mercato sulla nicchia di competenza in cui abbiamo deciso di posizionarci".Laè cash positive per 3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021 ove era negativa per 1,8 milioni (entrambe inclusive del debito ai sensi dell'IFRS 16). Il saldo positivo è principalmente determinato da una prima ottimizzazione post M&A e quindi da una più efficace gestione corrente nonché del residuo dell'aumento di capitale effettuato a supporto del deal RCS.