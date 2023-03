Mercati europei in forte calo su crollo del settore bancario

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, che mostra lo stesso andamento al ribasso delle principali Borse europee. A pesare sono ancora le, tra cui spicca il crollo didopo un forte aumento dei credit default swap nella giornata di ieri sera. Continua l'attenzione su, con Bloomberg che ha scritto che i due istituti svizzeri sono tra le banche sotto esame nell'ambito di un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per verificare se i loro dipendenti hanno aiutato gli oligarchi russi a eludere le sanzioni.Sempre sulle difficoltà delle banche, ieri sera il segretario al Tesoro statunitense, ha detto al Congresso che le autorità di regolamentazione bancaria e il Tesoro sono, come hanno fatto con le fallite Silicon Valley Bank e Signature Bank.Sul fronte macroeconomico, gli indici PMI di S&P Global hanno mostrato cheinaspettata a marzo mese grazie alla performance positiva dei servizi, mentre persiste l'indebolimento della manifattura.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,91%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,08%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 67,66 dollari per barile, in netto calo del 3,28%.Balza in alto lo, posizionandosi a +185 punti base, con un incremento di 5 punti base, con ilpari al 3,86%.scende, con un ribasso dell'1,93%, crolla, con una flessione dell'1,94%, e vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,01%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,32%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 28.008 punti, in forte calo del 2,26%.Negativo il(-1,46%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-1,18%)., segna un buon incremento, che riporta un +0,71% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,46%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,32%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,30%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 4,94%.di Milano,(+2,15%),(+1,36%),(+1,32%) e(+0,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,29%.scende del 3,56%. Calo deciso per, che segna un -3,36%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,28%.