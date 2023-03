Wall Street debole. Pesano tensioni su bufera banche

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

materiali

Procter & Gamble

McDonald's

Dow,

Goldman Sachs

American Express

Chevron

Activision Blizzard

Intuitive Surgical

Electronic Arts

Netflix

Diamondback Energy

Warner Bros. Discovery,

Baker Hughes

Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr

(Teleborsa) - I listini azionari americani avviano l'ultima seduta della settimana in calo seguendo la debolezza dei mercati europei, seppur con ribassi più limitati, sul ritorno delle tensioni sul settore bancario. Ciò nonostante le rassicurazioni arrivate da Oltreoceano dallache ha affermato che le autorità di regolamentazione bancaria e il Tesoro sono pronti a fornire garanzie sui depositi di altre banche, come hanno fatto con le fallite Silicon Valley Bank e Signature Bank.Gli istituti di credito restano dunque osservati speciali dopo che due banche tedesche, ieri, hanno annunciato che non eserciteranno l'opzione call prevista da un loro bond AT1.A Wall Street, ilè in calo (-0,7%) e si attesta su 31.880 punti; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 3.918 punti, ritracciando dello 0,78%. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,66%; sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-0,74%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,83%),(-1,65%) e(-1,21%) sono tra i più venduti.Tra i(+0,74%) e(+0,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,05%),(+2,55%),(+2,09%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,17%.scende del 2,15%.Calo deciso per, che segna un -1,87%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. -5%)14:45: PMI servizi (atteso 50,5 punti; preced. 50,6 punti)14:45: PMI manifatturiero (atteso 47 punti; preced. 47,3 punti)14:45: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 50,1 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,4%).