Intesa Sanpaolo, informativa periodica su azioni proprie

(Teleborsa) -, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) avviato il 13 febbraio 2023, ha reso noto che dal 20 al 24 marzo 2023, hacomplessivamente, pari a circa lo 0,68% del capitale sociale, ad un prezzo medio di acquisto per azione di 2,3054 euro, per untotale diAl 24 marzo, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 577.961.591 azioni, pari a circa il 3,04% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 2,4266 euro, per un controvalore totale di 1.402.480.673,00 euro.A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,38%.