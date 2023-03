Intred, ricavi 2022 salgono a 45,5 milioni. Dividendo di 0,07 euro

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 45,5 milioni di euro, in crescita del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in fibra ottica, pari a 26,2 milioni, aumentate del 27,2% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.L'è stato pari a 19,9 milioni di euro, in crescita del 12,6%, con unpari al 43,1%. Ilal 31 dicembre 2022 si attesta a 8,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il medesimo periodo dello scorso anno."L'andamento del 2022 conferma ancora una volta il trend positivo degli ultimi anni, in termini di volumi e di marginalità, con una crescita importante - ha commentato l'- Grazie agli investimenti fatti nel corso dell'anno abbiamo aumentato notevolmente i chilometri di fibra ottica in Lombardia, in particolare nelle aree dove eravamo storicamente meno presenti, consentendoci di supportare le attivazioni delle scuole e di nuovi clienti. Siamo, raggiungendo il prima possibile gli obbiettivi relativi ai due Bandi Scuole e sfruttando l'estensione di rete anche per connettere altre tipologie di clientela".L'risulta pari a 11,5 milioni di euro, rispetto a una posizione positiva pari a 5,4 milioni del 31 dicembre 2021. Tale andamento è ascrivibile ai significativi investimenti a sostegno del Bando Scuole, come evidenziato dai debiti verso banche pari a 29,1 milioni in crescita rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2021. Lesono pari a 17,6 milioni in crescita rispetto al dato del 31 dicembre 2021.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unpari a 0,07 euro per azione, per un importo complessivo pari a 1.110.571 euro, con stacco cedola l’8 maggio 2023 e pagamento il 10 maggio 2023.