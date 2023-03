NB Aurora, risultato netto 2022 pari a 22,2 milioni di euro

Finlogic

(Teleborsa) -, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milane e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, aveva unpari a 310.270.576 euro, corrispondente a 12,6367 euro per azione. In dettaglio, il NAV è così composto: circa 10,3 milioni sono rappresentati dalle quote di FII, circa 274,3 milioni dalle quote degli investimenti diretti in Club del Sole, Dierre Group, PHSE, BluVet, Rino Mastrotto, Engineering Ingegneria Informatica, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer e PromoPharma, e circa 25,7 milioni di cassa, altre attività e passività.NB Aurora ha chiuso l'esercizio 2022 con unpari a 22,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 34,7 milioni di euro dell'anno prima."Nel 2022 abbiamonel proprio settore di riferimento alle altre nostre: PromoPharma è una realtà in forte crescita che supporteremo dal punto di vista finanziario e strategico secondo la nostra filosofia di investimento - ha commentato- Lavoriamo in partnership con gli imprenditori per accompagnarli nel percorso di ulteriore sviluppo sia organico che per linee esterne con l'obiettivo di trasformare le nostre aziende partecipate in leader nel proprio mercato di riferimento"."In quest'ottica abbiamoin favore di, piattaforma di consolidamento di cliniche veterinarie leader in Italia, unica azienda italiana del settore che è riuscita a strutturarsi in modo innovativo per offrire servizi sempre più all'avanguardia - ha aggiunto - Inoltre, abbiamo firmato un accordo vincolante per la promozione, in partnership con Credem Private Equity e PM&Partners, di un'volontaria sulla totalità delle azioni di, gruppo attivo nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID".