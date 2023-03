Piazza Affari corre con le altre Borse europee

Wall Street

(Teleborsa) -, che chiudono gli scambi in deciso rialzo, rassicurati anche dalla performance positiva diA riportare il sereno sui mercati hanno contribuito i bancari, dopo che First Citizens si è fatta avanti per SVB , neutralizzando anche il panico irrazionale che venerdì scorso aveva fatto naufragare(oggi +6,15%). Fra le note dolenti, che sconta risultati un po' deludenti.ha spezzato una lancia a favore di nuovi rialzi dei tassi, mentre l'indice IFO ha confermato un miglioramento delle condizioni economiche a marzo.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. L'è in calo (-0,97%) e si attesta su 1.958,6 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,96%.Torna a scendere lo, attestandosi a +176 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,95%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,14%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,90%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,90%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.207 punti, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 28.344 punti.Senza direzione il(+0,05%); con analoga direzione, pressoché invariato il(+0,01%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,62%),(+3,34%),(+2,94%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,97%.Calo deciso per, che segna un -3,53%.di Milano,(+4,28%),(+3,31%),(+1,72%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,87%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,36%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.