Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 32.491 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.988 punti.In lieve ribasso il(-0,43%); in frazionale progresso l'(+0,23%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,52%),(+1,65%) e(+1,21%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,73%) e(-0,57%).Tra i(+3,54%),(+3,07%),(+2,28%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,42%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,21%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.Al top tra i, si posizionano(+2,85%),(+2,57%),(+2,55%) e(+1,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,37%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,72%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,12%.