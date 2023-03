Alfonsino, ricavi 2022 a 4,6 milioni con accelerazione investimenti

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha chiuso il 2022 conpari a 4,6 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto all'esercizio 2021. Isono saliti a 7,6 milioni di euro (vs 4,7 milioni FY2021) per investimenti spesati interamente a conto economico e relativi a costi di pubblicità verso i consumatori, campagne di affiliazione di partner commerciali, nonché ad attività di recruiting finalizzata all'incremento del numero dei driver e dei relativi compensi.L'è negativo per 1,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto a -0,1 milioni al 31 dicembre 2021. Ilmostra una perdita di 1,9 milioni di euro, rispetto a quella annotata di 0,5 milioni al dicembre 2021."Nonostante le sfide imposte dello scenario macroeconomico dell'anno passato, abbiamo dimostrato resilienza e determinazione nell'alimentare lo sviluppo aziendale grazie a un importante- ha commentato l'- La crescita del 17% rispetto al 2021 in termini di ricavi rispecchia l'ampliamento del nostro raggio d'azione, con la creazione di nuove Business Units e il consolidamento di tutti i processi che compongono la catena di valore"."I risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi dimostrano la nostra fortee confermano il rafforzamento del posizionamento societario all'interno del settore, conferendoci rinnovata fiducia nel proseguimento del percorso intrapreso", ha aggiunto.La, al 31 dicembre 2022, è cash positive per circa 0,5 milioni, in calo rispetto a 1,2 milioni del 30 giugno 2022. La differenza è dovuta all'impiego delle disponibilità liquide a sostegno del piano di investimenti, ultimato nella seconda parte dell'esercizio.