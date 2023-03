Tonica Wall Street, bene i titoli bancari

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni industriali

telecomunicazioni

informatica

IBM

JP Morgan

American Express

Merck

Nike

Microsoft

Apple

Home Depot

Diamondback Energy

Constellation Energy

Warner Bros. Discovery,

Copart,

Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr

Alphabet

Alphabet

Microchip Technology

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,60%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 3.978 punti. In ribasso il(-0,74%); senza direzione l'(-0,03%).A fare da assist la notizia che First Citizens Bank ha siglato un accordo per acquisire asset della Silicon Valley Bank, la banca californiana crollata all'inizio di questo mese nel più grande fallimento bancario dalla crisi finanziaria del 2008. Il sentiment sul settore bancario è quindi in miglioramento, anche perché i media statunitensi hanno riferito nel weekend che le autorità stanno valutando la possibilità di espandere uno schema di prestito di emergenza ad altre banche in difficoltà come First Republic Bank. Dalla Fed, i primi commenti dopo la riunione del FOMC sono stati complessivamente hawkish. Bullard (St Louis Fed) ha ribadito che l'inflazione rimane "troppo alta" e ha detto di avere alzato la propria previsione del punto di arrivo a 5,6%, Barkin (Richmond Fed) ha detto che l'argomento a favore del rialzo di marzo era molto chiaro, con l'inflazione elevata e la domanda sempre forte, mentre Bostic (Atlanta Fed) ha riferito che durante la riunione c'è stato "molto dibattito" ma, considerando la solidità del sistema bancario, il livello troppo alto dell'inflazione è stato determinante. La giornata è stata priva di grandi spunti sul fronte macroeconomico, con l'unico dato rilevante. l'indice Fed di Dallas, una valutazione dello stato di salute delle industrie manufatturiere del Texas.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,10%),(+1,40%) e(+0,82%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,08%) e(-0,85%).Al top tra i(+3,21%),(+2,87%),(+2,09%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,40%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,49%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,23%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.Tra i(+2,50%),(+2,49%),(+2,43%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,08%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,83%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 2,5%; preced. 4,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 101 punti; preced. 102,9 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -3%; preced. 8,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,12 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,7%; preced. 3,2%).