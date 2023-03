Wall Street debole, focus su audizioni crisi bancaria

First Citizens Bank

(Teleborsa) -, dopo la seduta mista di ieri, con. La decisione didi acquistare asset della fallita Silicon Valley Bank, unita alle notizie secondo cui le autorità di regolamentazione statunitensi si sono impegnate a garantire che i depositi bancari del paese siano al sicuro, hanno allontanato i timori di uno stress sistemico più profondo.Il focus odierno sarà sull', vicepresidente della Fed per la supervisione, di fronte alla Commissione Bancaria del Senato riguardo alla supervisione e regolamentazione di Silicon Valley Bank. La Fed ha, guidata da Barr, che sarà pubblicata entro maggio.Riguardo a SVB, Barr ha notato - nel suo testo introduttivo pubblicato ieri sera - che è "", con la combinazione di due fattori: una gestione inefficace dei rischi di interesse e di liquidità, da un lato, e una corsa "inattesa e devastante" ai depositi non assicurati avvenuta nel giro di 24 ore, dall'altro.L'audizione di oggi vedrà anche la testimonianza del presidente del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC),. Il suo testo segnala che l'FDIC pubblicherà entro il 1° maggio un rapporto sul fallimento di Signature Bank e unGiungono letture contrastanti della salute del. Secondo l' indice FHFA , elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, crescono i prezzi nel mese di gennaio 2023. Continua invece il trend discendente dei prezzi delle case secondo quanto rilevato da Standard & Poor's nell' indice S&P Case-Shiller Tra le pochepreviste nella giornata odierna, spicca quella di, con l'utile trimestrale che ha superato le aspettative nonostante il minor contributo del Covid.Sul fronte degliha annunciato che l'ex dirigente di Amazon David Risher succederà al co-fondatore Logan Green come amministratore delegato,prevede di suddividere la propria attività in sei unità principali con ciascuna unità che esplorerà una raccolta fondi indipendente o la quotazione in Borsa, l'investitore attivista Elliott Management ha deciso di non procedere con le nomine di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione diIncerta, con ilche sale dello 0,21% a 32.500 punti, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 3.974 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,64%; come pure, leggermente negativo l'(-0,3%).