ABP Nocivelli, semestrale al 31 dicembre 2022 in forte crescita

ABP Nocivelli

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, ha registratopari a 41,8 milioni di euro nella semestrale al 31 dicembre 2022, in crescita del 75,7% rispetto al 31 dicembre 2021. L'è stato di 9,2 milioni (+28,6%) e l'di 5,9 milioni di di euro (+18,2%). Laè cash positive per 45,2 milioni di euro (cash positive per 35,4 al 31 dicembre 2021 e 39,7 milioni di Euro al 30 giugno 2022)."È stato un, che ci hanno consentito di raggiungere un ottimo livello di marginalità nonostante un panorama complesso soprattutto nel settore delle costruzioni, con l'aumento dei costi dei materiali - ha commentato l'- Particolare soddisfazione deriva dall’ottenimento della qualifica di fornitore di Terna per un plafond di ordini pari a 25 milioni di euro, e dall'aggiudicazione, a fine 2022, di due gare Consip per un valore complessivo di 37 milioni di euro"."Siamo, grazie anche al concretizzarsi di possibilità legate al PNRR - ha aggiunto - Operiamo in un mercato, quello dell'efficientamento energetico, che è in fermento, dove vogliamo continuare ad essere protagonisti".Al 31 dicembre 2022, ildel gruppo sino al 30 giugno 2031 risulta pari a circa 650 milioni di euro (non comprensivo del fatturato consolidato al 31 dicembre 2022).