Aeffe semplifica struttura societaria, risolto contratto con DG di Moschino

Aeffe

(Teleborsa) -, gruppo del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha comunicato che è stato. Entrambe le operazioni, si legge in una nota, si inquadrano nel processo di razionalizzazione e riorganizzazione societaria, già iniziato con il perfezionamento della fusione per incorporazione, nel 2022, della controllata Velmar.Il gruppo italiano ha anche comunicato che, a seguito di un confronto sulla visione strategica del brand Moschino, ile la controllata Moschino hanno convenuto diin essere con effetto 31 marzo 2023."Ci tengo ache ho avuto di guidare questo splendido marchio negli ultimi quattro anni - ha commentato Secchi - nonostante la pandemia e le circostanze economiche avverse, siamo riusciti a realizzare importanti progetti strategici per il brand".Il CdA ha deliberato di raggiungere, tramite Moschino, un accordo complessivo con Secchi, che prevede: la corresponsione, a favore di Secchi, dell'importo di 317.000 euro lordi a titolo di; utilizzo in suo favore dell'auto aziendale fino al 31 maggio 2023.