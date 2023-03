Brillante il listino americano con rassicurazioni su banche e Fed

Micron Technology

(Teleborsa) -, mentrea causa delle crisi bancarie, e aumentano le speranze che la Federal Reserve possa sospendere i rialzi dei tassi di interesse.Sul continuano ad aumentare le domande di mutuo negli Stati Uniti, seppur ad un ritmo più contenuto rispetto alla precedente rilevazione, e le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso. Sono invece diminuite , contro attese per un aumento marginale, le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana.Per quanto riguarda le, spiccano gli annunci di(multinazionale americana operante nel settore dei semiconduttori), che ha registrato una perdita netta superiore a 2 miliardi nell'ultimo trimestre, e di(rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq), che ha comunicato una guidance sopra le attese.Tra gli altri(storica catena della grande distribuzione statunitense) ha detto che il presidente e amministratore delegato Jeff Gennette intende ritirarsi nel febbraio 2024 dopo aver servito l'azienda per 40 anni, mentre(casa automobilistica americana specializzata in auto elettriche) ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede la riduzione dell'attuale forza lavoro dipendente di circa 1.300 dipendenti, pari a circa il 18% del totale.Segno più per il, con ilin aumento dello 0,81%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.017 punti. Effervescente il(+1,55%); con analoga direzione, sale l'(+1,15%).(+1,76%),(+1,56%) e(+1,43%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+6,01%),(+2,70%),(+1,95%) e(+1,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,21%.(+13,06%),(+8,60%),(+6,35%) e(+6,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,32%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.