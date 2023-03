ErreDue, utile 2022 scende a 1,7 milioni con aumento costi personale

ErreDue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, ha chiuso il 2022 conpari a 12,3 milioni di euro (11,1 milioni l'anno prima). La società sottolinea che l'andamento dei ricavi è stato influenzato negativamente dal mancato fatturato in Russia e paese limitrofi, che nel 2021 è stato superiore a 1 milione di euro. L'è stato pari a 4 milioni di euro (vs 4,4 milioni) e ilpari a 1,7 milioni di euro (vs 2,3 milioni).ErreDue sottolinea che, per sostenere i progetti produttivi futuri, negli ultimi 18 mesi sono stati inseriti 27 dipendenti, in gran parte giovani quasi completamente da formare, e ciò ha portato a una notevole crescita del(+17,2%)."Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti che confermano il percorso intrapreso in questi 22 anni di attività, un percorso che a dicembre 2022 si è arricchito di un importante traguardo: la quotazione in borsa - ha commentato il- Un passo decisivo che ha segnato per noi un nuovo inizio e che offre alla nostra società maggiore visibilità e ci permette di attrarre con più facilità le competenze necessarie, che da sempre rappresentano uno degli asset fondamentali della nostra società"."Abbiamo già annunciato un piano di investimenti che punterà sulla crescita per linee interne, sulla costruzione di grandi impianti, macchinari e attrezzature - ha aggiunto - Per il 2023 intendiamo, inoltre,per l'idrogeno verde a supporto della transizione energetica".L'al 31 dicembre 2022 è cash positive per 17,4 milioni di euro e include i proceed pari a 15 milioni legati all'IPO sul mercato EGM conclusa il 6 dicembre 2022, rispetto alla voce al 31 dicembre 2021 sempre cash positive per 4 milioni.Dopo le dimissioni di Roberto Saletta, ilhain qualità di membro non esecutivo il consigliere Francisco Velasquez.