Fincantieri acquista azioni proprie

Fincantieri

principale complesso cantieristico al mondo

(Teleborsa) -, in merito a quanto comunicato il 17 marzo scorso circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, ha reso noto di aver, tra il 20 e il 28 marzo 2023, complessivamente, pari a circa lo 0,41% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato per il volume di 0,5594 euro per azione, al netto delle commissioni, per unpari aDall’inizio del Programma Fincantieri ha acquistato 6.892.345 azioni proprie, per un controvalore complessivo di 3.855.761,07 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 28 marzo 2023 Fincantieri detiene complessivamente 8.021.011 azioni proprie, pari a circa lo 0,47% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, ilallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 0,583 euro.