Sebino, ricavi 2022 superano 73 milioni di euro. Margini sotto pressione

Sebino

(Teleborsa) -, system integrator leader nell'impiantistica antincendio e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconconsolidati sono risultati pari a 73 milioni di euro, con un incremento del 33,2% sul medesimo periodo dell'esercizio precedente. L'si attesta a 10,7 milioni di euro, pari al 14,7% circa dei Valore della Produzione consolidata (era stato pari al 18,6% al 31 dicembre 2021). Ilconsolidato è pari a 6,6 milioni di euro (7,2 milioni circa nel 2021).L'consolidato al 31 dicembre 2022 risulta cash positive per 12,6 milioni di euro (era positivo per 4,9 milioni circa al 31 dicembre 2021). Ilconsolidato è pressoché stabile pari a 31,6 milioni di euro."Gli ultimi due anni sono stati connotati darispetto ai precedenti; pandemia, guerra, siccità, energia, trasporti, inflazione e repentino rialzo dei tassi di interesse - ha commentato l'- La volatilità dei mercati presi di sorpresa da questi accadimenti e l'evidente speculazione che è stata messa in atto soprattutto nel settore dell'energia e delle commodities, hanno complicato la gestione aziendale sotto vari aspetti, tant'è che non si è potuto confermare un trend di crescita, soprattutto nei margini, che aveva caratterizzato le precedenti performance della nostra società"."Ciò nonostante, il gruppo hanell'impiantistica di spegnimento e consolidato l'area servizi specialistici di manutenzione e impianti di sicurezza", ha aggiunto.