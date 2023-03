Valtecne, utile 2022 sale a 2,5 milioni. In crescita la business line medicale

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso il 2022 conpro forma pari a 24,1 milioni di euro, in incremento del 28,5% rispetto all'anno precedente. La crescita è da attribuire prevalentemente alla business line medicale, i cui ricavi sono aumentati del 44,4% rispetto ai corrispondenti valori pro forma del 2021. L'pro forma è pari a 5,5 milioni di euro (+44,4%). L'pro forma è in aumento del 30,7%, passando da 1,9 milioni nel 2021 a 2,5 milioni nel 2022."Siamodei risultati conseguiti nel corso del 2022, i primi presentati al mercato finanziario da azienda quotata, che si è chiuso con numeri in crescita a doppia cifra, sia nei volumi che nella marginalità, superiori al tasso di incremento medio annuo registrato dal 2016 al 2021, periodo in cui il valore della produzione è aumentato con un CAGR dell'11,5%", ha commentato l'"Ritengo che questi risultati siano ileffettuate negli anni, all'insegna di consistenti investimenti in macchinari e tecnologie rivolti soprattutto allo sviluppo della business line medicale, per la quale è stato costruito uno stabilimento dedicato", ha aggiunto.L'è pari a 5 milioni di euro (4,8 milioni nel 2021). Tale cambiamento è principalmente riconducibile all'aumento del debito finanziario a medio-lungo termine, che passa da 4,7 milioni nel 2021 a 5 milioni nel 2022. L'Indebitamento Finanziario Netto Adjusted è pari a 9,4 milioni (7,9 milioni nel 2021).