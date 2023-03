Borse europee positive, Milano inclusa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Saipem

STMicroelectronics

Interpump

Tenaris

Poste Italiane

Terna

BPER

Tod's

Technogym

GVS

Reply

Seco

Sanlorenzo

Cembre

Luve

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, sulla scia di Wall Street, dove l'continua le contrattazioni in territorio positivo.Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è cresciuto nel quarto trimestre del 2022 del 2,6% su base annua. La crescita dell’economia degli Stati Uniti è stata così rivista al ribasso dal +2,7% inizialmente reso noto a +2,6%. Sempre oggi è stato annunciato che negli Stati Uniti il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 25 marzo, è aumentato a 198.000 contro attese per un dato a 195.000. Dal dato relativo al PIL è emerso inoltre che il dato PCE sull'inflazione è aumentato nel quarto trimestre del 2022 del 3,7%, in linea con la seconda lettura. Nel terzo trimestre aveva registrato un +4,8%; nel secondo trimestre un +7,3%.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.974 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,36%.Aumenta di poco lo, che si porta a +179 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,12%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,26%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,74%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,06%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,06% sul, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.217 punti.In netto miglioramento il(+1,5%); sulla stessa linea, in rialzo il(+1,39%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,95%),(+2,79%),(+2,63%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,40%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,07%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,74%),(+4,46%),(+4,24%) e(+3,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,72%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,12%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.Tentenna, che cede lo 0,95%.Tra ledi maggior peso:09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,9%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,4%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 6%)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,5%)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 8%; preced. 8%).