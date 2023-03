Mercati asiatici misti, limita le perdite Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, si muove sotto la parità il, che chiude la seduta con uno scarto percentuale dello 0,56%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,49%, e per, che segna un +0,55%.I listini cinesi non sono quindi impattati dalle, con la Cina che ha minacciato ritorsioni se il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen incontrasse il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy come parte di una visita in America questa settimana.Leggermente positivo(+0,25%); sulla stessa linea, in frazionale progresso(+0,58%)., il più grande promotore immobiliare cinese, ha riportato laper l'intero anno dalla sua quotazione nel 2007 a Hong Kong.Chiusa per festività, mentre è in denaro(+1,06%), sulle crescenti aspettative che la banca centrale sospenderà il suo ciclo di rialzo dei tassi già ad aprile.Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,18%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%.Il rendimento dell'tratta 0,32%, mentre il rendimento delè pari 2,85%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. -5,3%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 6,3%).